Медведев: «Всякие «нетфликсы» ушли от нас...»

Медведев отметил, что раньше как юрист отрицательно относился к пиратству и считал, что за контент нужно платить. Но сейчас Дмитрий Анатольевич относится к этой ситуации по принципу «что хотели, то и получили».

«И пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь (в России, - Прим. авт.)».

Напомним, из-за западных санкций в 2022 году россияне лишись продуктов от Disney, Sony, Netflix и ряда других международных медиакомпаний.