Медведев: «Всякие «нетфликсы» ушли от нас...»

На фоне санкций заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о западных медиапродуктах - кино, сериалах и музыки, - которые россияне оказались лишены.
«Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них, - цитирует политика ТАСС. - Если они ушли от нас, всякие «нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!»
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Медведев отметил, что раньше как юрист отрицательно относился к пиратству и считал, что за контент нужно платить. Но сейчас Дмитрий Анатольевич относится к этой ситуации по принципу «что хотели, то и получили».
«И пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь (в России, - Прим. авт.)».
Напомним, из-за западных санкций в 2022 году россияне лишись продуктов от Disney, Sony, Netflix и ряда других международных медиакомпаний.