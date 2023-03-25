Гюльнихаль, Фирузе, Айше хатун: почему из всех наложниц Махидевран люто ненавидела только Хюррем

Некоторые историки сходятся во мнении, что Роксолана несколько лет провела в гареме перед тем, как ей посчастливилось попасть в покои султана Сулеймана. Также есть мнение, что славянская рабыня прислуживала Махидевран султан. В ее обязанность входила забота о шехзаде Мустафы. Какая ирония судьбы, если все был так по истории.

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Примечательно, что именно Валиде отправила Хюррем в покои султана Сулеймана, чтобы ослабить влияние Махидевран в гареме. Черкешенка люто ненавидела свою соперницу, которая сумела покорить сердце повелителя.