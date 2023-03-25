Почему Хюррем боялась Ибрагима-пашу и причем здесь Махидевран

Хюррем султан на дух не переносила Ибрагима-пашу, который видел в славянской фаворитке повелителя угрозу своей власти. До появления Роксоланы Великий визирь Османской империи имел большое влияние на султана Сулеймана. Падишах прислушивался к мнению своего сановника. Однако после того, как Хюррем сумела получить власть в гареме, Ибрагим-паша стал сомневается в собственном положении. Их вражда объяснялась стремлением занять место рядом с султаном Сулейманом и вытеснить противника.
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Своим мнением на этот счет в интервью поделилась Мерьем Узерли, которая сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль Хюррем султан.
«Я знаю, что многие не понимают причины вражды между Хюррем и Ибрагимом. Мол, они самые близкие люди Сулеймана, им бы поддерживать его, а они соперничают.
Но вспомните, как бывает в жизни. Мы, влюбляясь в человека, стремимся занять центральное место в его жизни. И если на это место претендует другой человек — его лучший друг, это задевает наше самолюбие.
Так и в истории с Хюррем. Это сводит ее с ума! В борьбе за любовь Сулеймана больше всего она боится даже не молодых соперниц, а именно Ибрагима. К тому же при определенном стечении обстоятельств Ибрагим мог прийти к власти и управлять империей, а это грозило бы смертью самой Хюррем и ее детям», — приводит «Dомашний» слова Мерьем Узерли.
Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан с Мехметом Гюнсюром. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Хюррем султан понимала, что Ибрагим-паша мог с легкостью избавиться и от нее самой, и от ее шехзаде, если на трон после султана Сулеймана взошел бы его сын от Махидевран султан - шехзаде Мустафа. Став султаном, он бы отдал приказ умертвить своих братьев, а это значит, что Хюррем султан вмиг потеряла бы всю свою власть. Отсюда и такая ненависть хасеки к Махидевран. Они стали вечными соперницами.