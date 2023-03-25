Почему Хюррем боялась Ибрагима-пашу и причем здесь Махидевран

Хюррем султан на дух не переносила Ибрагима-пашу, который видел в славянской фаворитке повелителя угрозу своей власти. До появления Роксоланы Великий визирь Османской империи имел большое влияние на султана Сулеймана. Падишах прислушивался к мнению своего сановника. Однако после того, как Хюррем сумела получить власть в гареме, Ибрагим-паша стал сомневается в собственном положении. Их вражда объяснялась стремлением занять место рядом с султаном Сулейманом и вытеснить противника.

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Своим мнением на этот счет в интервью поделилась Мерьем Узерли, которая сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль Хюррем султан.