Посчитали бы бесплодной и выслали из дворца! Сулейман терпел Фирузе, а та даже не забеременела

Сценаристы ввели в турецкий сериал «Великолепный век» Фирузе хатун, чтобы пощекотать нервы поклонникам Хюррем султан. Такая интрига должна была разжечь бушевавшие страсти в гареме султана Сулеймана. Однако зрители тут же раскусили ляп, о котором не подумали создатели исторической ленты.

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Фирузе хатун лет 10 провела в гареме повелителя, изо дня в день посещала его покои, оставаясь рядом с султаном и ночью, считалась его любимицей и фавориткой, и при этом даже не забеременела. В XVI веке такую наложницу посчитали бы бесплодной и выслали из дворца в Стамбуле в старый дворец плача, где доживали свои дни наскучившие султану рабыни.

Все же гарем был создан для продолжения рода династии Османов. Если фаворитка не могла родить, ее тут же заменяла другая — более плодовитая. Вряд ли султан стал бы терпеть и тратить ночи на ту, что не может забеременеть. А так как Фирузе хатун была обычной лазутчицей, в ее планы не входило оставлять падишаху наследника.