Дженнифер Энистон подтвердила, что была влюблена в Дэвида Швиммера за кадром «Друзей»

Любила ли Рэйчел из «Друзей» Росса? А любила ли актриса Дженнифер Энистон своего партнера Дэвида Швиммера?

В новом интервью 54-летняя артистка подтвердила, что у них действительно был роман на съемочной площадке.

«Мы просто позволили этому разыграться по телевизору», — сказала Джен в шоу Live with Kelly and Ryan.

Она также отметила, что их первый поцелуй тоже состоялся в кадре. И добавила, что он был «на самом деле довольно приятным».