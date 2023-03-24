Дженнифер Энистон подтвердила, что была влюблена в Дэвида Швиммера за кадром «Друзей»

Любила ли Рэйчел из «Друзей» Росса? А любила ли актриса Дженнифер Энистон своего партнера Дэвида Швиммера?
В новом интервью 54-летняя артистка подтвердила, что у них действительно был роман на съемочной площадке.
«Мы просто позволили этому разыграться по телевизору», — сказала Джен в шоу Live with Kelly and Ryan.
Она также отметила, что их первый поцелуй тоже состоялся в кадре. И добавила, что он был «на самом деле довольно приятным».
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Напомним, что в биографиях актрисы обычно не упоминается роман со Швиммером. У нее было много влюбленностей, но самая интересная для публики глава жизни звезды «Друзей» связана с Брэдом Питтом.