Дженнифер Энистон подтвердила, что была влюблена в Дэвида Швиммера за кадром «Друзей»

«Друзья»

Рэйчел и Росс во втором сезоне сериала «Друзья». Фото: Global Look Press

Рэйчел и Россу не приходилось играть романтику перед камерами.

Любила ли Рэйчел из «Друзей» Росса? А любила ли актриса Дженнифер Энистон своего партнера Дэвида Швиммера?

В новом интервью 54-летняя артистка подтвердила, что у них действительно был роман на съемочной площадке.

«Мы просто позволили этому разыграться по телевизору», — сказала Джен в шоу Live with Kelly and Ryan.

Она также отметила, что их первый поцелуй тоже состоялся в кадре. И добавила, что он был «на самом деле довольно приятным».

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Напомним, что в биографиях актрисы обычно не упоминается роман со Швиммером. У нее было много влюбленностей, но самая интересная для публики глава жизни звезды «Друзей» связана с Брэдом Питтом.

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