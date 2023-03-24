Купил рабыней и отправил к султану! Почему зрители видят любовь между Хюррем и Ибрагимом

Ибрагим паша был самым приближенным к султану Сулейману вельможей. Именно ему падишах доверял все государственные дела, наделив могуществом и властью. В первые годы службы Ибрагим занимал пост хранителя султанских покоев. Некоторые историки считают, что именно он привел Хюррем султан во дворец. Ибрагим пожалел славянскую девушку, которая попала на невольничий рынок. Воспитанием рабыни занялась сама Валиде султан.
Однако в сериале «Великолепный век» зрителям показали эпизод, когда Ибрагим вместе с Сюмбюлем-агой выбирали среди обитательниц гарема тех счастливиц, которые должны были танцами развлечь повелителя. И среди наложниц оказалась Роксолана. Славянская рабыня так искусно танцевала, что сумела зажечь интерес у султана Сулеймана. А там уже дело было за малым. Пройдя по «золотому пути» в покои падишаха, славянская фаворитка сделала все для того, чтобы влюбить в себя султана.
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Танец Хюррем султан для повелителя. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
При этом многие поклонники «Великолепного века» не раз подмечали ту искорку, которая пробегала между Ибрагимом пашой и Хюррем султан. Те боролись друг с другом за место рядом с султаном. Каждый хотел оттеснить соперника. Однако Ибрагим паша не скрывал своего восхищения, отдавая должное мудрости славянской фаворитки султана Сулеймана.
В одной из серий даже падишах выказал свою ревность Ибрагиму, когда тот остался наедине с Роксоланой. Это тот самый момент, когда паша устроил встречу Хюррем султан с Лукой.
«Что произошло в тот день? Когда на меня совершили покушение в саду, что ты делал с Хюррем внутри? Говори! Что ты хотел от Хюррем?!» — бушевал Сулейман, распекая визиря во втором сезоне сериале.
Зрители не раз писали о том, какой страстной могла бы оказаться пара, если бы влюбленных сыграли Ибрагим паша и Хюррем султан. А может быть, их взаимная ненависть друг к другу была обратной стороной привязанности.