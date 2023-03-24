Купил рабыней и отправил к султану! Почему зрители видят любовь между Хюррем и Ибрагимом

Ибрагим паша был самым приближенным к султану Сулейману вельможей. Именно ему падишах доверял все государственные дела, наделив могуществом и властью. В первые годы службы Ибрагим занимал пост хранителя султанских покоев. Некоторые историки считают, что именно он привел Хюррем султан во дворец. Ибрагим пожалел славянскую девушку, которая попала на невольничий рынок. Воспитанием рабыни занялась сама Валиде султан.

Однако в сериале «Великолепный век» зрителям показали эпизод, когда Ибрагим вместе с Сюмбюлем-агой выбирали среди обитательниц гарема тех счастливиц, которые должны были танцами развлечь повелителя. И среди наложниц оказалась Роксолана. Славянская рабыня так искусно танцевала, что сумела зажечь интерес у султана Сулеймана. А там уже дело было за малым. Пройдя по «золотому пути» в покои падишаха, славянская фаворитка сделала все для того, чтобы влюбить в себя султана.

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