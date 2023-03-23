Двойной «Триггер»: ТВ-3 покажет сразу два сезона популярного детектива с Максимом Матвеевым

В сериале также снялись Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова, Игорь Костолевский и Ангелина Стречина. Добавим, что картина завоевала две статуэтки «Золотой орел» — в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучшая мужская роль на телевидении».

Смотрите сразу два сезона «Триггера» на канале ТВ-3 с 27 марта - по будням, с понедельника по четверг, в 20:00.