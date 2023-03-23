Двойной «Триггер»: ТВ-3 покажет сразу два сезона популярного детектива с Максимом Матвеевым

Канал ТВ-3 покажет сразу два сезона нашумевшего сериала «Триггер» с обаятельным Максимом Матвеевым в главной роли. Старт с 27 марта.
По сюжету, столичный психолог Артем Стрелецкий хорошо разбирается в душевном устройстве своих клиентов. Но однажды его жизнь переворачивается с ног на голову, когда ему приходится расследовать смерть собственного пациента.
«Люди часто думают, что психолог или психотерапевт — это некий ум, который точно знает, как надо жить, что правильно делать в той или иной ситуации. На самом деле это не так — все мы люди, у каждого из нас есть слабости и свои причины для тех или иных поступков», — говорит Матвеев о своей роли.
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В сериале также снялись Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова, Игорь Костолевский и Ангелина Стречина. Добавим, что картина завоевала две статуэтки «Золотой орел» — в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучшая мужская роль на телевидении».
Смотрите сразу два сезона «Триггера» на канале ТВ-3 с 27 марта - по будням, с понедельника по четверг, в 20:00.