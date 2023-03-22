«Запрещенные барабанщики» записали новую версию хита Кобзона и Магомаева для сериала «Кафе «Куба»

На канале ТНТ стартовал показ сериала «Кафе «Куба» – ностальгической комедии с Мариной Федункив и Марией Смольниковой в главных ролях. Действие истории происходит в 2003-м году. Среди примет того времени не только низкие джинсы и телефоны - «раскладушки», но и конечно, популярная музыка того времени, хиты групп: Hi-Fi, «Гости из будущего», «Иванушки International», «Фабрика», Reflex, «Чай вдвоем», «Премьер Министр», «Танцы минус», «Мумий Тролль», «Ноль», «Сектор Газа», «Два самолета», «Король и шут» и многих других исполнителей.

Заглавный трек к сериалу «Куба – любовь моя», который звучит в финале всех серий, был специально записан группой «Запрещенные барабанщики». Известный советский хит исполнен в совершенно новой обработке.

«Для саундтрека сериала «Кафе «Куба» вместе с креативными продюсером Мариной Никольской и режиссером Жанной Кадниковой мы перебрали все песни когда-либо написанные по Кубинской тематике на русском языке. Конечно, мы вспомнили и песню «Куба – любовь моя» гениальных авторов Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, которую исполняли в свое время Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев», - говорит музыкальный продюсер сериала Дмитрий Ланской. «К сожалению, она не подходила проекту по темпоритму и характеру. И тут пришла идея: мы обратились к группе «Запрещенные барабанщики» с просьбой записать эту песню в их фирменном стиле. Случилось чудо! «Куба – любовь моя» зазвучала совершенно по-новому и идеально подошла нашим героям, оттеняя тонкий и ироничный юмор истории».

В одном из 21 эпизода герой сериала воспользуется возможностью взять интервью у Ильи Лагутенко, а героиня Марии Смольниковой под гитару поет одну из самых известных песен «КиШа» - «Прыгну со скалы». Хит Шуры «Ты не верь слезам» и вовсе получил в сериале новое звучание. Эта песня стала лейтмотивом любовной линии двух персонажей. Специально для «Кафе «Куба» был записан кавер, который прозвучит в 14-й серии.

По словам создателей проекта, самым музыкальным эпизодом сезона стал 9-й, действия которого пройдут в караоке. Герои картины исполнят хиты «Здорово» Николая Носкова, «У меня к тебе влечение» группы «Жуки» и другие.