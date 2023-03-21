Яна Троянова вернулась из Грузии ради съемок в сериале «Ольга»

Скандальная актриса Яна Троянова вернулась из Грузии, чтобы продолжить съемки в российском популярном сериале «Ольга». Канал ТНТ снимает сейчас финальный сезон ситкома. Артистка уходила в так называемый творческий отпуск, но теперь за деньги решила вновь тряхнуть стариной.

В прошлых интервью Троянова признавалась, что за один съемочный день в «Ольге» ей платили более 200 тысяч рублей. Расценки, конечно, могли измениться, но не намного.

В Грузии Троянова лечилась, так она утверждает.

«Я успела переболеть ковидом в третий раз, едва не отправиться на тот свет, все-таки туда не отправиться, потолстеть, похудеть, уехать, вернуться и много еще чего», — объясняла она.

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