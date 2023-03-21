Появились первые фото со съемок сериала «Ольга» с Яной Трояновой

Весной на канале ТНТ выйдет последний сезон популярного сериала «Ольга». Это история о сильной и независимой женщине, которая воспитывает двух детей от разных браков и заботится об отце-алкоголике.
Свою личную жизнь героиня построить не может. Все у нее идет не так.
Кадр со съемок сериала «Ольга». Фото: ТНТ
Создатели обещают, что в финальном сезоне в сериале появятся новые герои. Их сыграют Елена Валюшкина («Универ. Новая общага», «Последний богатырь») и Федор Лавров («Проект «Анна Николаевна», «Закрыть гештальт»).
«А есть ли в стране хоть один человек, который не был бы фанатом сериала «Ольга»? Таких нет! Этот сериал стал для нас всех любимым и дорогим, но как бы не хотелось, чтобы он продолжался, нужно с ним все-таки проститься», — заявила Валюшкина.
Кадр со съемок сериала «Ольга». Фото: ТНТ
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