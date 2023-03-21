Появились первые фото со съемок сериала «Ольга» с Яной Трояновой

Весной на канале ТНТ выйдет последний сезон популярного сериала «Ольга». Это история о сильной и независимой женщине, которая воспитывает двух детей от разных браков и заботится об отце-алкоголике.

Свою личную жизнь героиня построить не может. Все у нее идет не так.