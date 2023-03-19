Защитники земли русской: франшиза «Три богатыря» пополнится мультсериалом

В российской анимационной франшизе «Три богатыря» вышло уже 11 полнометражных мультфильмов. Но это еще не конец. Студия «Мельница» работает над продолжением истории в виде мультсериала.

«Я закрыл для себя эту тему. Но ничего против не имею - если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, - цитирует ТАСС режиссера первой и девятой картин Константина Бронзита. - У студии сейчас идет работа над сериалом про богатырей, по 20 минут серии. Кстати, неплохие сценарии, я читал»,

По его словам, планируемый сериал пока что рассчитан на шесть серий. Платформа, на которой они выйдут, будет объявлена позже.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

А в конце декабря 2023 года зрителей ждет выдох 12-го полнометражного мультфильма под названием «Три богатыря и Пуп Земли».