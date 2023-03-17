Шестой сезон «Короны» подробно расскажет историю знакомства принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Шестой сезон популярного сериала Netflix «Корона» уже в производстве. После того, как пятый рассказал о крахе брака принца Чарльза и леди Дианы, в финальном сезоне на передний план выйдут отношения их старшего сына принца Уильяма с Кейт Миддлтон.

Создатели проекта детально покажут историю знакомства пары в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии в 2001 году и последовавший за этим роман. Уильяма и Кейт сыграют актеры Эд Маквей и Мэг Беллами.