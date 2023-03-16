Целый ЖК против одной семьи: продолжение сериала «Против всех» выйдет на экраны в 2023 году

Комедийный сериал онлайн-кинотеатра Start «Против всех» вернется со вторым сезоном уже в 2023 году. История деда Захара и его семьи, чей деревенский дом оказался прямо во дворе современного ЖК, получит продолжение. Новые эпизоды выйдут на Start и в эфире канала СТС.

По сюжету, протестующая семья продолжает бороться с застройщиком за свой дом. И чтобы придать этой истории огласку, герои примут участие в популярном ток-шоу.

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К своим ролям в проекте вернутся Николай Добрынин, Сергей Лавыгин, Александра Урсуляк, Тимофей Елецкий и Василиса Юсковец. К актерскому составу присоединится Александра Ребенок. Она сыграет главного антагониста второго сезона - беспринципную и безбашенную барышню, которая готова пойти на все, чтобы снести частный дом, стоящий посреди ЖК.