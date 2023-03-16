Стартовал показ шестого сезона мультсериала «Маша и Медведь»

16 марта анимационная студия Animaccord представила новый, уже шестой по счету сезон популярного мультсериала «Маша и Медведь». Его первый эпизод уже доступен на YouTube-канале проекта. Скоро новые серии появятся на лидирующих российских телеканалах и новых медиаплатформах.

Как передает ТАСС, в 2023-м студия планирует удвоить количество выпускаемых эпизодов. Так, уже в этом году выйдет седьмой сезон. Еще одна новость: впервые за всю историю мультсериала, помимо Маши и ее кузины Даши, в новых выпусках среди героев появятся люди.

Кроме того, в 2023 году Animaccord планирует серию кинотеатральных релизов для семейной аудитории. Так что Маша будет проказничать не только в Сети и на ТВ, но на больших экранах.