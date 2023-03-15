«Антиабьюзивная» пилюля: создатели «Содержанок» сняли новый сериал про манипуляцию в отношениях

Создатели нашумевших «Содержанок» представят зрителям новую увлекательную драму под названием «Жить жизнь». Ее премьера состоится 13 апреля в онлайн-кинотеатре Start.

Главную роль исполняет актриса Любовь Аксенова. Для ее героини красивый и необычный роман превращается в детективную историю. Все больше влюбляясь, она пытается разгадать личность своего партнера и его мотивы — кто он: очарованный своей пациенткой доктор или очередной аферист в поисках легкой жертвы? Столкнувшись с осознанной манипуляцией со стороны мужчины, девушка понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

«Манипуляция — это эмоциональное ограбление, и мы считаем важным показать, как возникают такие отношения, как распознать и преодолеть такую зависимость», - говорит продюсер и шоураннер проекта Ирина Сосновая.

«Каждый из нас сталкивался с осознанной или бессознательной психологической манипуляцией: в детстве, в дружбе, в работе, в отношениях. Осознанное воздействие на психику, конечно, страшнее: количество людей, особенно мужчин, развивающих в себе этот «талант», пугающе огромно. Находясь в истории, где токсичность и подчинение становятся нормой, человек может не только потерять свою личность, но и шагнуть в пропасть, уничтоженный чувством вины. «Жить жизнь» — не просто стильное, будоражащее кино, в него заложена терапевтическая «антиабьюзивная» пилюля, помогающая распознавать манипуляцию и научиться ей противостоять», - добавляет актриса и продюсер Дарья Мороз.

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