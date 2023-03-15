«Антиабьюзивная» пилюля: создатели «Содержанок» сняли новый сериал про манипуляцию в отношениях

Создатели нашумевших «Содержанок» представят зрителям новую увлекательную драму под названием «Жить жизнь». Ее премьера состоится 13 апреля в онлайн-кинотеатре Start.
Главную роль исполняет актриса Любовь Аксенова. Для ее героини красивый и необычный роман превращается в детективную историю. Все больше влюбляясь, она пытается разгадать личность своего партнера и его мотивы — кто он: очарованный своей пациенткой доктор или очередной аферист в поисках легкой жертвы? Столкнувшись с осознанной манипуляцией со стороны мужчины, девушка понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.
«Манипуляция — это эмоциональное ограбление, и мы считаем важным показать, как возникают такие отношения, как распознать и преодолеть такую зависимость», - говорит продюсер и шоураннер проекта Ирина Сосновая.
«Каждый из нас сталкивался с осознанной или бессознательной психологической манипуляцией: в детстве, в дружбе, в работе, в отношениях. Осознанное воздействие на психику, конечно, страшнее: количество людей, особенно мужчин, развивающих в себе этот «талант», пугающе огромно. Находясь в истории, где токсичность и подчинение становятся нормой, человек может не только потерять свою личность, но и шагнуть в пропасть, уничтоженный чувством вины. «Жить жизнь» — не просто стильное, будоражащее кино, в него заложена терапевтическая «антиабьюзивная» пилюля, помогающая распознавать манипуляцию и научиться ей противостоять», - добавляет актриса и продюсер Дарья Мороз.
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Сериал снят по книге писательницы и бизнес-аналитика Анны Богинской.
«К сожалению, в XXI веке для некоторых людей манипуляция стала профессией. Зритель сможет понять и научиться распознавать основные приемы кукловодов. А еще, я чувствую, что мы увидим совсем другую Любовь Аксенову», - говорит автор.
«Роль, которую мне посчастливилось исполнить, нетривиальна — это существование на грани любви и ненависти. Местами казалось, что сценарий пересекается с жизнью, происходят схожие события, встречаются похожие на героев сериала люди», - поделилась впечатлениями актриса Любовь Аксенова.
«Проект покажет манипуляторов со стороны, возможно, они посмотрят и смогут что-то про себя понять, увидеть, к чему их поведение и отношение к миру может привести. А людям, которые находятся в созависимости и искренне считают, что это и есть настоящее чувство, поможет задать правильные вопросы себе и окружающим», — отмечает ее партнер Роман Васильев.
Также в проекте снялись Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Владислав Ценев, Анастасия Крылова, Евгений Шварц и другие актеры.
В день премьеры будут доступны две первые серии, далее проект будет выходить раз в неделю по четвергам.