Нагиев и Шпица встретились в школе: на ТВ покажут продолжение сериала «Училки в законе»

С 17 марта на канале «Пятница!» стартует показ второго сезона комедийного сериала «Училки в законе». Это история простых школьных учительниц из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам.

По сюжету к отважным училкам присоединяется «новенькая»: официально — завуч по внеклассной работе, а на самом деле — следователь под прикрытием, ищущая зацепки по важному делу. Новый педагог не только вынуждена жить двойной жизнью, но и разбираться со своим любовным треугольником.