Нагиев и Шпица встретились в школе: на ТВ покажут продолжение сериала «Училки в законе»

С 17 марта на канале «Пятница!» стартует показ второго сезона комедийного сериала «Училки в законе». Это история простых школьных учительниц из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам.
По сюжету к отважным училкам присоединяется «новенькая»: официально — завуч по внеклассной работе, а на самом деле — следователь под прикрытием, ищущая зацепки по важному делу. Новый педагог не только вынуждена жить двойной жизнью, но и разбираться со своим любовным треугольником.
«Моя героиня — смелая, любознательная, отчаянно любопытная. Она правдоруб и теплый неравнодушный человек. Неожиданно для себя самой она стала частью коллектива: была одиночкой, а в результате всех приключений обрела друзей, которых у нее прежде не было. Среди этих отвязных, бесстрашных училок она нашла своих», — рассказала актриса Катерина Шпица.
Вместе с ней в сериале снялись Анна Ардова, Кирилл Нагиев, Михаил Горевой, Владимир Любимцев, Антонина Комиссарова, Анна Гуляренко, Марина Дианова и блогер Диана Астер.
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Смотрите сериал «Училки в законе» на канале «Пятница!» — по пятницам в 19:00.