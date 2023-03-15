«Странная и красивая дружба»: Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи съедутся вместе

Звезды сериала HBO «Настоящий детектив» и комедии «Эд из телевизора» Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи вновь снимаются в одном шоу, причем в роли самих себя. Это будет 10-серийная комедия для потокового сервиса Apple TV+ с необычной задумкой.

Как передает издание ET Canada, старая дружба Мэттью и Вуди подвергнется испытанию, когда их объединенные семьи попытаются жить вместе на ранчо Макконахи в Техасе. Связь между этими двумя актерами создатели проекта описывают как «странную и красивую». Интересно, чем же они будут заниматься под одной крышей. «Дом-3» какой-то…

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А неплохая идея... Представьте, что Александра Петрова и Данилу Козловского поселили бы вместе, да еще и с их вторыми половинками. Вот это было бы шоу!