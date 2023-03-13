Миллионы долларов! Какую зарплату получали фаворитки султана Сулеймана

В сериале «Великолепный век» показали жизнь и быт османского султана Сулеймана, а также его любимых женщин. Правда, в фильме не поведали, что повелитель платил жалование своим женщинам. Это приравнивалось к зарплате.

Причем получали красотки достаточно большие деньги. Если наложница просто жила в гареме, то ей платили от 6 акче (около 500 долларов). А фаворитки имели жалование до 2000 акче (2 миллиона долларов).

Поэтому любимые женщины падишаха при жизни часто строили мечети, библиотеки и занимались благотворительностью.

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