В мужское! Как на самом деле одевалась Хюррем и другие наложницы — в сериале снова ляп

Создатели турецкого сериала «Великолепный век» показали шикарные платья, в которые якобы одевались наложницы османского султана Сулеймана. К реальной жизни они не имели ничего общего, хотя бы потому, что рабыням запрещали носить столь откровенное декольте.

Выглядело все довольно странно. Под низ наложницы надевали длинные рубашки, а на ноги — просторные шаровары. А уже сверху шло платье, напоминающее халат.

Во все это облачались не только рабыни, но и любимые женщины султана — Хюррем в том числе.

И только по большим праздникам женщинам разрешали снять с себя мужское обличие, которое шло под платьем.

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