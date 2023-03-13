Почему красавица Махидевран проиграла бой за султана Сулеймана невзрачной Хюррем

Махидевран султан считалась главной фавориткой падишаха до того, как тот увлекся Роксоланой. Черкешенка была куда красивее своей славянской соперницы, однако отбить султана Сулеймана ей не удалось. Свой бой за любовь падишаха она проиграла. Многие задаются вопросом: Почему?

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Как вышло так, что повелитель Османской империи предпочел красавице Махидевран султан невзрачную Хюррем. Своим мнением на этот счет поделился Халит Эргенч, который сыграл в турецком сериале «Великолепный век» роль султана Сулеймана.