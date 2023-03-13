Почему Хюррем втиснулась между султаном Сулейманом и Ибрагимом, «отпихнув» визиря

Почему Хюррем втиснулась между султаном Сулейманом и Ибрагимом, «отпихнув» визиря

Мерьем Узерли и Окан Ялабык. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Актеры из «Великолепного века» поделились своим мнением на этот счет.

Хюррем султан сделала все для того, чтобы оттеснить Ибрагима-пашу. Она понимала, что тот играет слишком большую роль, считаясь другом повелителя. А так как Великий визирь открыто выражал свою привязанность к старшему шехзаде султана Сулеймана, Мустафе, славянская фаворитка падишаха понимала, что она сама и ее дети оказались бы в опасности, если бы с султаном что-то произошло. Хюррем боялась того, что Ибрагим-паша посадил бы на трон своего любимчика — сына Махидевран султан.

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Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» роль Хюррем султан, считает, что ее героиня могла бы подружиться с Великим визирем, перетянув его на свою сторону. Но они оба понимали, что рядом с падишахом есть только одно место. Никто не хотел терпеть и мириться с конкуренцией. Оба собирались устранить соперника. И в этой схватке выиграла Роксолана.

Окан Ялабык, представший в образе Ибрагима-паши, считает, что его персонаж допустил важную ошибку. Он был раздавлен своей же гордыней.

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