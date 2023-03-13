Почему Хюррем втиснулась между султаном Сулейманом и Ибрагимом, «отпихнув» визиря

Хюррем султан сделала все для того, чтобы оттеснить Ибрагима-пашу. Она понимала, что тот играет слишком большую роль, считаясь другом повелителя. А так как Великий визирь открыто выражал свою привязанность к старшему шехзаде султана Сулеймана, Мустафе, славянская фаворитка падишаха понимала, что она сама и ее дети оказались бы в опасности, если бы с султаном что-то произошло. Хюррем боялась того, что Ибрагим-паша посадил бы на трон своего любимчика — сына Махидевран султан.

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