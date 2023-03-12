Кого из звезд «Великолепного века» уже нет в живых

В съемках популярного сериала «Великолепный век» приняли участие много актеров и актрис. И некоторых из них уже, к сожалению, нет в живых.

Например, артистка Сабина Тозия, сыгравшая Афифе-хатун - кормилицу султана Сулеймана и правую руку Хюррем. Много лет она боролась с раком головного мозга. Ей даже сделали операцию, после которой Сабину частично парализовало. В итоге чуда не произошло, актриса скончалась в 2021 году.

Нет на свете уже и Кадия-эфенди - главного судьи и мудрого советника султана Сулеймана, которого сыграл Тунджель Куртиз. В 2013 году в разгар съемок у него произошел сердечный приступ.

В 2021 году также скончался Нусрет Четинел - главный казначей и отец Батур-бея. Актер долгое время боролся с раком, однако умер от сердечного приступа.

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