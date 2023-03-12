Не Сулейман: с каким актером Мерьем Узерли закрутила роман на съемках «Великолепного века»

На съемках популярного турецкого сериала «Великолепный век» не обошлось и без реальных любовных историй. Актеры Мерьем Узерли (Хюррем) и Озан Гювен (Рустем-паша) закрутили роман, удивив своих коллег по цеху.

Зрители были тоже в шоке, узнав об этой истории. Ведь логичным было для Узерли влюбиться в актера, сыгравшего султана Сулеймана, с которым у нее было много любовных сцен по сценарию. Но сердцу, как говорится, не прикажешь.

Гювен в нескольких интервью признавался, что сразу же был сражен красотой Узерли. Но официально парочка отношения не признала.

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