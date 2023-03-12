Маленькая и толстая: как на самом деле выглядела Хюррем - вообще не красавица

В сериале «Великолепный век» нам показали, что любимая женщина султана Сулеймана Хюррем в исполнении немецкой актрисы Мерьем Узерли, была красавицей. Однако в реальной истории все было не так. Настоящая жена падишаха сильно отличалась от киношного образа.

Хюррем была маленького роста и стройной фигурой похвастаться не могла. Нос - крупный и круглый, а глаза - маленькие и глубоко посаженные.

Несмотря на неприглядную внешность, Хюррем смогла влюбить в себя повелителя. По мнению историков, падишаха привлекал ум женщины и ее смелость.

Ведь если все наложницы боялись смотреть ему в лицо, то Хюррем делала это решительно, а также часто высказывала свое мнение по любым вопросам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».