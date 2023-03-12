Сам подставился: почему на самом деле Мустафа довел себя до казни

Многие поклонники «Великолепного века» обвиняют в казни сына султана Сулеймана Мустафы Хюррем. Однако на самом деле все было не совсем так.

Да, жена повелителя действительно хотела убрать юношу, чтобы тот, взойдя на трон, не расквитался с ней и ее сыновьями. Но Мустафе устраивали различные провокации и он, к сожалению, велся на них сам.

Например, однажды Рустем-паша нарочно послал иностранных послов к Мустафе. По закону Османской империи, он не имел права с ними общаться. Но шехзаде принял гостей, что не могло не разозлить султана.

Также сын Махидевран самостоятельно принимал решение о постройке кораблей и битве с пиратами. В итоге терпение повелителя иссякло окончательно.

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