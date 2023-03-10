Двойной удар Наталии Орейро: в эфир возвращаются сериалы «Дикий ангел» и «Ты — моя жизнь»

С 13 марта на канале «Суббота!» стартует показ сразу двух аргентинских сериалов «Дикий ангел» и «Ты Ты моя жизнь моя жизнь» с Наталией Орейро и Факундо Арана в главных ролях.

По будням в 18:00 — «Дикий ангел» — история любви служанки Милагрос и сына хозяина дома Иво. Она сирота, воспитанница католического монастыря и заядлая футболистка, умная и независимая. Он — сын богатых родителей, привлекательный и склонный к меланхолии. После выхода сериала в конце 1990-х Орейро и Арана получили мировую славу, а проект показали в восьмидесяти странах мира.

По будням в 20:30 — «Ты моя жизнь» — на этот раз влюбляются привлекательный бизнесмен и девушка-боксер, которая по воле случая становится ассистентом предпринимателя. Кстати, Наталия Орейро, как и в «Диком ангеле», сама исполнила саундтрек к сериалу.