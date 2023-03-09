Зачем взрослым математика: на ТВ выйдет два сезона детектива «Что и требовалось доказать»

В марте канал ТВ-3 покажет подряд сразу два сезона сериала «Что и требовалось доказать» с Денисом Шведовым и Тимофеем Трибунцевым. 13-го числа в эфире стартует первый сезон, а с 20 марта зрителей ждет продолжение проекта.
«Что и требовалось доказать» — это история двух противоположностей, которым удается создать невероятный рабочий тандем. Обычный следователь из Санкт-Петербурга знакомится с экстравагантным профессором математики. Анализируя хитроумные преступления и выявляя их закономерность с помощью теорем и расчетов, ученый помогает полиции найти и обезвредить преступников.
Во втором сезоне у злоумышленников остается еще меньше шансов уйти от правосудия, так как к расследованиям подключается профессор психиатрии в исполнении Кирилла Кяро. Однако если раскрывать сложные дела у героев получается виртуозно, то в личной жизни у них все довольно запутанно.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также в проекте снялись Лидия Милюзина, Софья Озерова, Дмитрий Воробьев, Михаил Ремарук, Андрей Феськов, Дарья Румянцева и другие артисты.
Смотрите сериал «Что и требовалось доказать» с 13 марта — с понедельника по четверг в 20:30 на канале ТВ-3.