Прилучный на страже ада и рая: на ТНТ выйдет второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция»

20 марта на канале ТНТ стартует показ второго сезона сериала Okko «Предпоследняя инстанция» — с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях.
Первый сезон истории о работе Управления по распределению душ стал хитом в онлайн-кинотеатре и на ТВ. В продолжении зрители увидят работу УПРД спустя год. На первый взгляд все выглядит отлично: главный герой наладил все процессы, и помощь старшей коллеги ему уже не нужна. Однако заслуженному работнику Управления придется вернуться в строй, чтобы разобраться с форс-мажором — заставить бывшего мужа отказаться от сделки с дьяволом, из-за которой тысячи душ начали отправляться в ад без распределения.
«Думаю, что проект сделан со вкусом. В нем есть и юмор, и смысл, а это довольно редкое качество, когда за легким повествованием стоит глубокая тема жизни и предназначения. Для меня успех был закономерен. Во втором сезоне режиссеру и сценаристу удалось придумать новый твист и не повторять ходы и сюжеты первого сезона, — говорит продюсер сериала Сарик Андреасян. — Я думаю, зритель увидит второй сезон в более масштабной форме с прекрасными актерскими дополнениями и сюжетными поворотами. Это двойная порция того, что уже полюбилось».
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Во втором сезоне также снялись Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров и Яна Кошкина. Также к актерскому составу присоединились Равшана Куркова, Юрий Шлыков, Никита Тарасова и другие звезды российского кино.
Смотрите второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция» – с 20 марта в 21:00 на канале ТНТ.