Прилучный на страже ада и рая: на ТНТ выйдет второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция»

Во втором сезоне также снялись Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Павел Комаров и Яна Кошкина. Также к актерскому составу присоединились Равшана Куркова, Юрий Шлыков, Никита Тарасова и другие звезды российского кино.

Смотрите второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция» – с 20 марта в 21:00 на канале ТНТ.