Как снимали второй сезон «Почки»: белые наряды, «черные хирурги», любовь к «жалкому интеллигенту»

На KION начался показ нового сезона сериала «Почка». Героиня Любови Аксеновой - Наташа Кустова - нуждается в пересадке почки. Борясь за свою жизнь, девушка сталкивается с равнодушием окружающих.
Несмотря на это, первый сезон завершился успешной трансплантацией почки. Наташа спасена! Что же будет происходить во втором? Теперь героиня будет искать органы сразу для 70 человек, чтобы спасти одного – Мишу (Григорий Чабан), которого она полюбила.
Хорватию снимали в Турции
Главная героиня мучается от страсти к Мише и от чувства вины: его мама, пожертвовав свою почку Наташе, не перенесла операции. Перед смертью она взяла с Наташи слово, что та спасет ее сына. Действие происходит в Хорватии, но все локации – улицы, морское побережье, отели, - снимали в Турции.
«Черные хирурги»: как создаются империи по подпольной пересадке органов
Фото: кадр из сериала «Почка 2»
По жанру «Почка» - драма с элементами авантюрной и черной комедии. Создатели сериала тщательно создавали достоверную картину мира медицины.
«Консультантом у нас был заведующий нефрологическим отделением городской больницы. Подпольную империю по нелегальным пересадкам почек, которую вы увидите во втором сезоне, мы создавали сами, старались добиться максимальной правдивости. Надеюсь, это получилось», - говорит сценарист сериала Елизавета Тихонова.
Как добивались «умирающего» вида Любови Аксеновой
Фото: кадр из сериала «Почка 2»
Все, что зритель видит в сериале – процесс диализа, волокита с документами, внешний вид пациентов с заболеваниями почек, – изображено с максимальной точностью.
«Любу Аксенову в моменты острых проявлений болезни ее героини гримировали долго, часа два. В первой «Почке» этим занимался специально приглашенный гример. Во второй - наш художник по гриму Аня Переседова, а консультировал вышеупомянутый заведующий нефрологическим отделением», - добавляет Тихонова.
День рождения на 10 этаже недостроя: ветер, холод, экстрим!
Больница в «Почке 2» - это заброшенный роддом, а все остальные медицинские локации - работа художника-постановщика сериала Екатерины Татарской и ее команды.
«Найти сейчас больницу в Москве для съемок – почти неразрешимая задача, - продолжает Елизавета. - Но нам разрешили работать даже в нескольких больницах – повезло! Были и сложности – катастрофически не хватало времени, а локаций было много. Запомнилась смена, когда мы снимали на 10-м этаже строящегося дома. Было очень холодно и ветрено, настоящий экстрим. Смена совпала с моим днем рождения - я впервые в жизни отметила его на стройке».
Белые наряды – «черные» дела…
Фото: кадр из сериала «Почка 2»
В новом сезоне из яркой шатенки в красном Наташа Кустова превратилась в блондинку в белом. Елизавета Тихонова и Мария Шульгина – режиссер второго сезона - уговорили Любовь Аксенову перекраситься не просто так: смена стиля символична. Кустова напролом рвется к Мише, объекту своей любви, и ради помощи ему снова начинает творить «черные» дела. А белые наряды подчеркивают темный контекст и темную среду, в которой действует героиня.
«Почка 2» - история зарождающейся в Наташе Кустовой любви. Героиня не понимает, что с ней происходит, почему она вопреки всей своей воли хочет быть рядом с каким-то «жалким интеллигентом», который не вписывается в ее жизнь», - комментирует сценарист.
Новые герои – смешные и страшные
Фото: кадр из сериала «Почка 2»
Во втором сезоне появились новые герои. Один из ключевых персонажей - Ира, жена Михаила. Эту неоднозначную героиню сыграла актриса Большого драматического театра Санкт-Петербурга Юлия Марченко.
Трио подпольной клиники Наташи Кустовой - хирурга-трансплантолога, анестезиолога и операционную медсестру, - тоже сыграли питерские артисты: Женя Кудренко, Ваня Куглянт и Таня Рябоконь. В ярких эпизодах появятся Павел Чинарев, Юрий Чурсин и Леонид Бичевин.
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«Кстати, Леонид играет одного из самых моих любимых и смешных персонажей - Николая, возлюбленного сестры Наташи», - добавляет Тихонова.
Новые эпизоды драматического сериала «Почка» можно увидеть в онлайн-кинотеатре KION начиная с 8 марта.