Как снимали второй сезон «Почки»: белые наряды, «черные хирурги», любовь к «жалкому интеллигенту»

На KION начался показ нового сезона сериала «Почка». Героиня Любови Аксеновой - Наташа Кустова - нуждается в пересадке почки. Борясь за свою жизнь, девушка сталкивается с равнодушием окружающих.

Несмотря на это, первый сезон завершился успешной трансплантацией почки. Наташа спасена! Что же будет происходить во втором? Теперь героиня будет искать органы сразу для 70 человек, чтобы спасти одного – Мишу (Григорий Чабан), которого она полюбила.

Хорватию снимали в Турции

Главная героиня мучается от страсти к Мише и от чувства вины: его мама, пожертвовав свою почку Наташе, не перенесла операции. Перед смертью она взяла с Наташи слово, что та спасет ее сына. Действие происходит в Хорватии, но все локации – улицы, морское побережье, отели, - снимали в Турции.

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