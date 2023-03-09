Как Мерьем Узерли подставила создателей «Великолепного века» — даже историю исказили

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли доставила съемочной группе немало проблем. Киношникам даже пришлось из-за нее исказить исторические факты!

Дело в том, что актриса, играющая главную женщину султана Хюррем, в середине сериала отказалась сниматься дальше, в итоге продюсерам пришлось искать новую артистку на ее место.

И чтобы объяснить зрителю, куда делась их любимица и почему она теперь выглядит иначе, решено было придумать историю с пропажей Хюррем. В киношной версии поиски жены султана длились несколько лет.

В реальности ничего подобного не было.

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