Какого главного героя из «Великолепного века» никогда не существовало

Создателей популярного турецкого сериала «Великолепный век» часто обвиняют в том, что их история про султана Сулеймана отличается от реальной. Исследователи находят ляпы, а зрители смеются.

Помните парня по имени Лука, в которого якобы была влюблена Хюррем до того, как попала в гарем к падишаху? Потом он появляется во дворце повелителя, они встречаются и вспоминают свой несостоявшийся роман…

На самом же деле Луки никогда не существовало. Соответственно, момент, когда он пишет портрет Сулеймана и его жены — это тоже вымысел.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».