Этого никогда не было! Чем реальная история Хюррем и Сулеймана отличается от сериальной

В сериале «Великолепный век» показали историю жизни османского султана Сулеймана и его любимых наложниц. Однако от реальности киношники часто отходили, чтобы сделать историю красочнее и художественнее.

Например, в начале кино Хюррем прибывает во дворец и практически с первого взгляда влюбляет в себя повелителя. Но на самом деле так не было.

Девушку привезли в гарем во времена правления отца Сулеймана - Селима. И много лет она обучалась османской грамоте, языку и искусству соблазнения.

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