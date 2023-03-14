Впервые в истории кино: как снимается ситком «Сидоровы» по сценарию нейросети

Сенсация в истории российского кинематографа! В Москве проходят съемки первого ситкома, снятого по сценарию нейросети. Проект одновременно напоминает знаменитые фильмы «День сурка» и «Шоу Трумана». Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках необычной кинокартины.

«День сурка» по-русски

Ситком снимается в павильоне, оформленном под среднестатистическую квартиру. Подобные декорации мне доводилось видеть в сериале «Воронины». Кстати, о ситкомах СТС напоминают и некоторые детали интерьера. Например, пасхальные яйца, пристроившиеся на одной из полок, которые кочуют из проекта в проект. А свисающие часы можно было увидеть в сериале «Семейка».

Действие эпизода, свидетелем которого стала автор этих строк, происходит на кухне. За столом собрались члены семьи, которые соблазнительно едят щи и беседуют о разных мелочах. В «предбанник» выходит персонаж звезды «Ворониных» Георгий Дронов и обращаясь к своему экранному тестю (Сергей Степин), интересуется, почему он целый месяц собирается на рыбалку, но так и не доехал до нее. В принципе, ситуация, знакомая каждому.

Однако вопрос состоит в том, что Сидоровы вообще не выбираются из дома, и каждый их день похож на предыдущий. Но вот однажды герой Дронова понимает, что он всего лишь персонаж ситкома и вместе со своей семьей должен выбраться за пределы декораций.

И как тут не вспомнить сюжет знаменитого фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем. Режиссер Сергей Знаменский соглашается с моей догадкой.

На самом деле «День сурка» — это основная причина, по которой главный герой пытается вырваться из этой декорации. Сидоров вдруг понимает, что не может никуда выйти из дома, не может ничего съесть, кроме щей. А дед все никак не соберется на рыбалку...