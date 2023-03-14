Впервые в истории кино: как снимается ситком «Сидоровы» по сценарию нейросети

Сенсация в истории российского кинематографа! В Москве проходят съемки первого ситкома, снятого по сценарию нейросети. Проект одновременно напоминает знаменитые фильмы «День сурка» и «Шоу Трумана». Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках необычной кинокартины.
«День сурка» по-русски
Ситком снимается в павильоне, оформленном под среднестатистическую квартиру. Подобные декорации мне доводилось видеть в сериале «Воронины». Кстати, о ситкомах СТС напоминают и некоторые детали интерьера. Например, пасхальные яйца, пристроившиеся на одной из полок, которые кочуют из проекта в проект. А свисающие часы можно было увидеть в сериале «Семейка».
Действие эпизода, свидетелем которого стала автор этих строк, происходит на кухне. За столом собрались члены семьи, которые соблазнительно едят щи и беседуют о разных мелочах. В «предбанник» выходит персонаж звезды «Ворониных» Георгий Дронов и обращаясь к своему экранному тестю (Сергей Степин), интересуется, почему он целый месяц собирается на рыбалку, но так и не доехал до нее. В принципе, ситуация, знакомая каждому.
Однако вопрос состоит в том, что Сидоровы вообще не выбираются из дома, и каждый их день похож на предыдущий. Но вот однажды герой Дронова понимает, что он всего лишь персонаж ситкома и вместе со своей семьей должен выбраться за пределы декораций.
И как тут не вспомнить сюжет знаменитого фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем. Режиссер Сергей Знаменский соглашается с моей догадкой.
На самом деле «День сурка» — это основная причина, по которой главный герой пытается вырваться из этой декорации. Сидоров вдруг понимает, что не может никуда выйти из дома, не может ничего съесть, кроме щей. А дед все никак не соберется на рыбалку...
Георгий Дронов и Сергей Степин на съемках ситкома «Сидоровы». Фото: телеканал СТС
Чтобы воплотить подобную задумку в жизнь, в искусственный интеллект были загружены самые популярные сериалы телеканала СТС: «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». Благодаря этому тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария.
В итоге нейросеть научилась самостоятельно генерировать его основные составляющие: время и место действия, диалоги, имена персонажей и так далее.
За реализацию сценария взялся режиссер-постановщик Сергей Знаменский, знакомый зрителям по сериалам «Семейка» и «Ивановы-Ивановы».
По словам режиссера, ему было не страшно ввязываться в проект, поскольку по натуре он авантюрист. И чем громче вызов, тем интереснее задача. Недаром Сергей Знаменский любит пословицу: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».
«Мы все равно работаем в рамках определенного формата и жанра. А в такой истории прозвучало указание придумать что-то новое. И вот появилась возможность поработать над иным материалом, — поясняет Сергей Знаменский. — Верю, что из этого может получиться какой-то новый формат, которого еще нет. Я бы сказал, что это интересный челлендж, вызов».
По словам Сергея, съемочная группа приняла некие правила игры: минимизировать правки в сценарии нейросети и, скорее, оправдать написанное искусственным интеллектом. И даже если в тексте нет логики, киношники стараются ее найти и добавить.
«Но если бы мы следовали каждой букве, то это был бы театр пластиковых болванчиков, которые двигаются влево-вправо и говорят какой-то текст, — объясняет Знаменский. — Однако повторюсь: изменения минимальны. Но представьте, что студент первого курса сценарного факультета решил написать свой дебютный сценарий. Понятно, что он не начнет писать сложные вещи».
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Алина Алексеева на съемках сериала «Сидоровы». Фото: телеканал СТС
Кроме того, одна из придумок, которую было важно реализовать создателям проекта, — это то, чтобы за плечами у актеров был опыт участия в ситкомах.
«По сути, нейросеть — это молодое аморфное создание, которое только учится писать. Понятно, что она на чем-то училась, а училась она на загруженных материалах, за много лет созданных на телеканале СТС. А это классические ситкомы, — говорит Сергей Знаменский. — Зритель полюбил их героев. Но время идет вперед. Сейчас так никто не снимает, классика уходит. Проекты закрываются. Артисты взрослеют. Но опыт существования в таких ситкомах у них остается.
И что я увидел, прочитав сценарий? Что нейросеть обучилась на этих сценариях и написала историю, которую нужно реализовывать в этих же декорациях. А чтобы актер смотрелся в них органично, нужно было брать человека, имеющего опыт подобных съемок».
Татьяна Орлова: Слово «нейросеть» воспринимаю как фамилию сценариста!»
Кастинг длился три-четыре месяца. Кстати, в это время Сергей параллельно снимал «Ивановых-Ивановых». Быстрее всего создатели ситкома определились с претенденткой на роль бабушки. Ранее Сергей уже работал с Татьяной Орловой, поэтому ее кандидатура была утверждена буквально за несколько дней.
Татьяна Орлова на съемках ситкома «Сидоровы». Фото: телеканал СТС
По словам самой Татьяны, никаких особых различий между обычным сценарием и сценарием, написанным нейросетью, она не увидела. Стандартный съемочный период. Впрочем, почувствовать, что текст необычен, все же можно. Например, если рядовой сценарист напишет «Садитесь есть щи», то нейросеть выдаст что-то типа: «Ешь щи, еще щи, борщ, щи. Кушай»
«Но в общем, текст вменяемый. И я понимаю все, что там написано. Кстати, я даже толком не знаю, что такое нейросеть. И это слово, скорее, воспринимаю как фамилию сценариста. Да и к тому же существует же каким-то образом театр абсурда. Мне что режиссер скажет, то я и сделаю. Он лучше знает, службы работают».
Планируется, что ситком «Сидоровы» появится на экране уже осенью этого года.