Самый несчастный: как сложилась судьба младшего сына Махидевран и Сулеймана

В сериале «Великолепный век» не рассказали, что Махидевран родила от султана Сулеймана двух сыновей — Мустафу и Ахмеда. Первый действительно считался главным наследником на трон, а о судьбе второго ничего не упомянули. А он был.

Мальчик был младшим сыном Махидевран. Женщина была вынуждена оставить мальчика в старом дворце, когда ей велено было переехать вместе с Мустафой в новые покои султана. Так она и сделала, оставив сына с рабынями.

Сулейман в итоге потерял интерес к сыну от нелюбимой женщины, а Махидевран практически не разрешали его навещать. В итоге ребенок оказался брошенным. И однажды он пропал из дворца. Махидевран винила именно Хюррем в печальной судьбе младшего сына.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».