Грозный! За что на самом деле отца султана Сулеймана ненавидели

Возглавив Османскую империю, Явуз принялся уничтожать всех своих родственников по мужской линии, чтобы укрепить власть. Не пощадил даже маленьких племянников.

Всех неугодных Селим казнил. Он практически не разбирался в вопросе. Ему было проще избавиться от человека, чем выяснять, кто на самом деле виноват.

Скончался Селим официально от сибирской язвы. Но историки уверены, что его отравили.

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