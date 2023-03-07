Подсматривали: о каких обязанностях евнухов умолчали в «Великолепном веке»

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам не рассказали об одном популярном обязательстве, которое выполняли все османские евнухи — они следили за рабынями, когда те мылись.

В хаммаме делали специальный глазок, через который служители наблюдали за рабынями. Девушки часто конфликтовали во время мыльных процедур, и евнухи вмешивались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».