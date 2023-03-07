Хлебом не корми! Какой закон гарема постоянно нарушала Хюррем

В сериале «Великолепный век» нам показали, как была устроена жизнь в гареме османского султана Сулеймана. Там существовала иерархия, которую нужно было всем уважать и почитать.

Главной над всеми наложницами считалась мать падишаха - Валиде. Ей должны были подчиняться все - без исключения. Дальше шли сестры повелителя, а затем - рабыни, родившие султану детей.

Никто не имел дерзить в адрес этих людей, иначе их ждало наказание.

Любимая женщина султана Хюррем постоянно нарушала этот пункт. Хлебом не корми - дай только нахамить Валиде или родственникам повелителя. За это рыжеволосую бестию часто наказывали.

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