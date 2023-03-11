Почему про группу «Король и Шут» решили снять сериал - и что из этого получилось

Там, где сияют отлитые в граните глыбы «ДДТ», «Кино», «Алиса», «Аквариум» и «Зоопарк», коллектив Михаила Горшенева (Горшок) и Андрея Князева (Князь) смотрелся будто бы младшим братом.

Однако фанаты канонизировали «КиШ» еще при жизни Горшка: набивали залы и клубы, прославляли кумиров на всю страну. Скоропостижной смертью Горшенев увековечил творчество группы. Так что совсем неудивительно, что про музыкантов сняли сериал «Король и Шут» («Кинопоиск»). «Телепрограмма» вспоминает путь группы и пытается осознать ее вклад в русский рок.