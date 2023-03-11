Почему про группу «Король и Шут» решили снять сериал - и что из этого получилось

Там, где сияют отлитые в граните глыбы «ДДТ», «Кино», «Алиса», «Аквариум» и «Зоопарк», коллектив Михаила Горшенева (Горшок) и Андрея Князева (Князь) смотрелся будто бы младшим братом.
Однако фанаты канонизировали «КиШ» еще при жизни Горшка: набивали залы и клубы, прославляли кумиров на всю страну. Скоропостижной смертью Горшенев увековечил творчество группы. Так что совсем неудивительно, что про музыкантов сняли сериал «Король и Шут» («Кинопоиск»). «Телепрограмма» вспоминает путь группы и пытается осознать ее вклад в русский рок.
Фото: vk.com/korol I shut.ru
В 1988 году Михаил Горшенев и его одноклассники Александр «Поручик» Щиголев и Александр Балунов решили заняться музыкой. Созданный коллектив играл как бы панк-рок (в русской интерпретации). Через год к ним присоединился Андрей Князев. Новый знакомый писал весьма своеобразные тексты. Сюжеты автор заимствовал из фольклора, мифологии, фэнтези. Князю понравилось, как звучит музыка группы, а Горшку понравились стихи Князя. Так появилась группа «Король и Шут» (из рабочих названий: «Зарезанный одуванчик», «Апокалипсис» и др.).
Фото: vk.com/korol I shut.ru
В 1992 году группа выступила в здании Ленинградского рок-клуба - так началось летоисчисление «КиШ». В смысле маркетинга это был мегаудачное позиционирование. Идеальный взаимодополняющий тандем.
Накачанный лирик и отвязный беззубый паяц (по легенде, Горшенев в юности вцепился в турник зубами). Король и шут. Каждый слушатель мог выбрать из этого дуэта наиболее близкого персонажа и сопереживать ему, как в сказке.
Фото: Persona Stars
Они называли себя панками, но на самом деле были, конечно, типичными русскими рокерами - не протестовали, никому себя не противопоставляли, с политикой никак не соотносились в отличие от английских коллег из Sex Pistols, к примеру.
Из условно панковского было разве что подчеркнуто девиантное поведение Горшка (притом что Князь выступал обычно его антагонистом - был вежливым и спортивным). Фолк, хоррор - назвать это можно как угодно.
Но это дико цепляло аудиторию: неподдельной энергией, драйвом, самоотдачей. Каждое выступление «КиШ» обращалось натуральным беснованием - люди выпускали пар. И делали это без агрессии.
Фото: Persona Stars
Чем дальше, тем большие площадки они собирали. Выпускали и студийные альбомы, и концертники, и надолго зависали в радиочатах с нежными лирическими хитами. Из подвально-клубной группы для любителей пива из пластиковой «сиськи» музыканты превратились в популярнейших, обеспеченных и реально мейнстримовых персонажей.
Подтверждение тому - регулярные выступления на масштабном фестивале «Нашествие» вместе с легендами рока, где хиты «КиШ» пели хором десятки тысяч человек.
Фото: НТВ
Не упустил возможности рассмотреть редкую птицу поближе и Дмитрий Дибров, пригласивший в 2000 году «КиШ» в новаторскую программу «Антропология». На пейджер ведущего пришло сообщение от заботливой зрительницы: «А мне беззубого хочется в хлорочке отмочить».
Да, вопросы про зубы преследовали Горшка всю жизнь. Он придумывал разные ответы на них, в том числе и такой: «Кружкой в лоб получал, всякое бывало. Какая разница? Главное, что я теперь могу быть мясником, гоблином, охотником, садовником, кого угодно могу сыграть».
Фото: Марина Волосевич
Достигнув вершин в веселых и злых сказочных страшилках, Михаил Горшенев решил идти дальше - и начал создавать рок-мюзиклы. В 2011 - 2012 годах вышли два альбома по зонг-опере ужасов «TODD» - «Акт 1. Праздник крови» и «Акт 2. На краю».
Историю маньяка-парикмахера Суини Тодда для проекта озвучил «мушкетер» Вениамин Смехов. Главная партия в постановке досталась самому автору произведения - Михаилу Горшеневу. К тому моменту Князь решил покинуть коллектив.
Фото: Олег Золото/КП
Горшок был идейным вдохновителем, душой коллектива. И когда его сердце перестало биться в 2013 году (в 39 лет: наркотики, сердце не выдержало), стало ясно - «КиШ» мертв.
«Это удар под дых, - констатировал лидер «Алисы» Константин Кинчев. - Всей своей жизнью он показывал, что уйдет рано, но верить в это не хотелось. «Король и Шут» - это дико самобытно, ничего подобного у нас не существовало. Они идеально дополняли друг друга. Возможно, сердце Горшка поэтому и не выдержало нагрузки, когда он остался один».
Фото: Кинопоиск
Артистов на роль рокеров подбирали, конечно, максимально похожих визуально. Константин Плотников сыграл Горшка, а Влад Коноплев - Князя. Помогал им сам Князев, а также родной брат Горшка - Алексей Горшенев, солист группы «Кукрыниксы».
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Правда, до сих пор не покидает ощущение, что сами создатели проекта бесконечно далеки от эстетики «КиШ» и ни разу не были на безумных концертах группы. Увы, проект получился похожим на одномерную русскую версию комикса «Рик и Морти».