Наплевала на законы: какую важную традицию нарушила Хюррем

В сериале «Великолепный век» нам показали жизнь османского султана Сулеймана и его любимой наложницы Хюррем. Она была единственной женщиной в жизни повелителя, которой он позволял больше, чем всем остальным. Часто Хюррем этим пользовалась, вызывая зависть и осуждение родственников падишаха.

Например, рыжеволосая красотка нарушила одно из главных правил гарема - ни одна из рабынь не имела права рожать султану больше двух наследников во избежание увеличения влияния. А Хюррем родила ему четырех шехзаде.

Таким образом, Хюррем закрепила свое положение в Османской империи, став ее частью.

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