Родственница Ивана Грозного: кем на самом деле была Махидевран

В сериале «Великолепный век» доподлинно неизвестно, кем на самом деле была главная соперница Хюррем Махидевран. Киношники лишь показали на, что женщиной она была красивой, но несчастной.
Историки же выяснили, что мать первого наследника Сулеймана являлась родной сестрой князя Канукова, и звали ее Гюльбахар Канукова.
И получается, что ее род был связан с российским первым царем Иваном IV, получившим прозвище Грозный.
Есть информация также, что родственник османской госпожи и дядя шехзаде Мустафы даже принял христианство.
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