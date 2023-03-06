Родственница Ивана Грозного: кем на самом деле была Махидевран

Историки же выяснили, что мать первого наследника Сулеймана являлась родной сестрой князя Канукова, и звали ее Гюльбахар Канукова.

И получается, что ее род был связан с российским первым царем Иваном IV, получившим прозвище Грозный.

Есть информация также, что родственник османской госпожи и дядя шехзаде Мустафы даже принял христианство.

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