Как в «Великолепном веке» наврали про смерть Валиде-султан

Валиде в сериале «Великолепный век»

Валиде в сериале «Великолепный век»

Киношники снова исказили историю.

Создатели популярного турецкого сериала «Великолепный век» не раз говорили, что не старались слепо следовать реальной истории Османской империи. Киношники приукрасили некоторые сцены, чтобы зрителям было интереснее смотреть фильм.

Это касается и матери султана Сулеймана Валиде. В сериале нам показали, что женщина случайно узнает, как Ибрагим изменяет ее дочери Хатидже с обычной служанкой. Она идет по гарему рассказать обо всем повелителю, но ее хватает инсульт.

Долгое время она оказывается прикованной к постели. И добивает ее желание Хюррем поведать правду Хатидже.

В реальной же жизни Валиде прожила долгую и счастливую жизнь. Мать султана наслаждалась семейной идиллией в окружении детей и внуков. И скончалась от естественных причин в окружении своих родных.

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