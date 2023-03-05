Лысый с рыжими усами: каким на самом деле был султан Сулейман в реальной жизни

Главный герой сериала «Великолепный век» султан Сулейман существовал на самом деле. Он действительно правил Османской историей в XVI столетии.

Однако реальный образ падишаха отличался от киношного. В первую очередь, повелитель был далек от красоты. По данным историков, Сулейман был лысым с длинными рыжими усами.

«Лицо у него смуглое, с сероватым оттенком, и будто прокопченное», —отмечал современник Сулеймана в своем труде Libri tre delle cose de’Turchi.

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