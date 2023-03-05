Главная тайна Хюррем, которую не показали в «Великолепном веке»

Турецкий сериал «Великолепный век» стал очень популярным в нашей стране. Россияне с интересом наблюдают, как на самом деле развивалась любовь османского султана Сулеймана и его наложницы Хюррем.

Однако не все факты из биографии главных героев нам показали в фильме. Например, Хюррем была более жестокой в реальной жизни, чем в «Великолепном веке». Историки утверждают, что это она отдала приказ задушить своего сына Джихангира, который убивался по казненному брату Мустафе.

Джихангир был инвалидом и, с одной стороны, она решила облегчить ему жизнь. А с другой - Хюррем расчистила другому сыну Селиму путь к престолу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».