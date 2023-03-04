«Странный проект»: Сергей Безруков прокомментировал сериал о группе «Король и Шут»

Известный актер Сергей Безруков прокомментировал выход нового сериала «Король и Шут» на «Кинопоиске», который состоялся 2 марта.

«Неожиданный и по-хорошему странный проект. Начиная от идеи снять сериал об этой панк-группе и заканчивая воплощением: мы в прямом смысле попадаем внутрь песен «КиШа», путешествуя по сказочному миру. Удивило, - пишет 49-летний народный артист РФ в Telegram. - Радует, что площадки не боятся экспериментировать, и подобных качественных проектов появляется все больше».

Добавим, что Безруков и сам является рок-музыкантом, он выступает с группой «Крестный папа».