Не Валиде: какую женщину в гареме Сулейман ценил выше Хюррем

В сериале «Великолепный век» многие помнят Гюльфем-хатун — наложницу, которая однажды родила султану Сулейману сына, но он погиб. После трагических событий падишах пожалел рабыню и не стал высылать из дворца. Она осталась жить в гареме и получала денежное жалование.

Историки утверждают, что с Гюльфем у повелителя никогда не было ни конфликтов, ни недопониманий. В отличие от многих наложниц, он никогда не отчитывал ее публично и периодически даже советовался в разных вопросах.

Иногда даже возникало ощущение, что Сулейман ценит ее выше своей любимой Хюррем и матери Валиде.

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