Мифы о страхе чеснока, сон в гробу и беременная кровопийца: чем «Вампиры средней полосы» отличаются от зарубежных аналогов

Еще одна героиня «Вампиров средней полосы», Ольга Анваровна (Ольга Медынич) – прирожденная актриса с манерами аристократки. И кажется, что она самая классическая вампирша среди всех персонажей. Прямо

как у Брэма Стокера! Аристократический титул у Ольги - настоящий, как и у многих вурдалаков, начиная с «Дракулы». Одевается девушка тоже в духе готических романов. Ведет себя соответствующе и чуть напоминает холодную героиню Катрин Денев из «Голода». С точки зрения любвеобильности она такая же.

А вот совсем необычное для вампирской жизни событие - беременность Ольги Анваровны. В зарубежных историях про упырей подобное бывает крайне редко. Самый известный случай – рождение ребенка Беллы и Эдварда в «Сумерках», но там младенца-полукровку вынашивала живая девушка, а у нас самый настоящий вампир. И эта история посложнее будет!

Сила - в правде

Невиданное дело – вампирша с обостренным чувством справедливости. Но именно такова Аннушка (во втором сезоне ее играет Анастасия Стежко). Девушка служит в полиции, и из ее предыстории мы знаем, что героиня и до превращения в вампиршу стояла на страже закона. Свои суперспособности Аннушка использует не только на благо странной семейки, но и обычным людям помогает.

Единственная, с кем у Аннушки есть что-то общее, – Селин из «Другого мира» в исполнении Кейт Бекинсейл. Та тоже жила по правилам и верила в справедливость. Впрочем, иностранная вампирша – это скорее про добро с кулаками, а наша Аннушка привыкла применять на практике недюжинные интеллектуальные способности и смекалку. Качество, которого многим вампирам не хватает!

Реальный упырь

«Внучок» деда Славы - Женек - трагически погиб в первом сезоне (впрочем, Святослав Вернидубович старается что-то с этим сделать), но героя Глеба Калюжного просто нельзя не упомянуть. Именно на этом простом парне держится львиная доля юмора в сериале. Сценарист и шоураннер проекта Алексей Акимов не скрывает, что вдохновлялся комедией Тайки Вайтити «Реальные упыри».

Очевидно, что Женек со своим маленьким вампирским «трудовым стажем» напоминает Ника (Кори Гонсалес-Макуэр) из фильма Вайтити. Тот тоже плохо соображал, что творил, и на каждом углу рассказывал, как питается человеческой кровью. Наш Женек поумнее, он вел блог, а в остальное время доставлял родственникам и особенно деду Славе множество проблем, как и положено новобранцу.

И просто они – наши