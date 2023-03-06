Мифы о страхе чеснока, сон в гробу и беременная кровопийца: чем «Вампиры средней полосы» отличаются от зарубежных аналогов

6 марта в эфире ТНТ разольются реки крови… Так, спокойно, никаких триллеров, просто на канале состоится премьера второго сезона «Вампиров средней полосы». Сериал о дружном семействе кровопийц стал народным хитом. Какие они – настоящие отечественные вампиры, и чем отличаются от своих иностранных «коллег»?
Тут вам не там!
Ирландец Брэм Стокер, написавший «Дракулу», был не первым, - еще раньше существовали мифы и сказания о вампирах. Кроме того, о них писали Гете и даже Алексей Толстой, - причем почти за полвека до «Дракулы».
Кино про вампиров у нас тоже было. Еще на заре кинематографа, в 1912-м году, в России сняли немой фильм «Тайна дома номер пять» - предполагается, что это была первая лента об упырях в истории кино. После революции вампирам в отечественной культуре пришлось надолго уснуть, чуть пробудиться к «Ночному дозору» и окончательно завоевать место под солнцем в «Вампирах средней полосы».
Дедушка нелегкого поведения
Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
У персонажа Юрия Стоянова в сериале - амплуа древнего и мудрого прародителя вампиров. Правда, внешностью и поведением Святослав Вернидубович сильно отличается от своих иностранных «коллег» - например, персонажей фильма «Интервью с вампиром». Он умеет летать, - правда, делает это редко, поэтому периодически возникают неловкости. Еще дед Слава может превратиться в страшное чудище - прямо как Дракула!
Хотя у деда Славы больше общего с вампирами из штата Аризона в «Сумерках», чем с классическими собратьями вроде «Носферату» или Дракулой в исполнении Бела Лугоши (именно этот актер придумал канонический кинообраз с черно-красным плащом). Дед не боится света, миф о страхе чеснока он и вовсе придумал сам, а в гробу Святослав Вернидубович спит только из уважения к традициям. Кто-то же должен хранить вампирские скрепы!
Мужчина мечты
Артем Ткаченко в сериале «Вампиры средней полосы». Фото: канал ТНТ
Образ вампира давно стал сексуально привлекательным. Особенно расцвела эта тема в кино. В «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы Миа (Вайнона Райдер) мгновенно теряет голову от предводителя проклятых (Гэри Олдман). Герои «Интервью с вампиром» Лестат (Том Круз), Луи (Брэд Питт) и Арман (Антонио Бандерас) – классические секс-символы.
Правда, в мифологии Энн Райс вампиры притягивают взгляды, но физиологической стороной любви не интересуются. Зато Эрик (Александр Скарсгард) из «Настоящей крови» еще как интересуется и практикует! Ну, а про Эдварда (Роберт Паттинсон) из «Сумерек», который стал мечтой девочек-подростков, и говорить нечего.
В «Вампирах средней полосы» за образ сексуального упыря отвечает Жан Иванович в исполнении Артема Ткаченко. Своей любовью к людям, манерами и французским происхождением он чуть-чуть смахивает на Луи из «Интервью с вампиром». Но, в отличие от заморского героя, Жан Иванович соблазняет молодых медсестер не только для того, чтобы отведать их крови, а с более привычными целями. Еще он проводит научные эксперименты, и своей увлеченностью больше напоминает не собратьев-вампиров, а какого-то современного доктора Франкенштейна.
Беременная графиня
Ольга Медынич в сериале «Вампиры средней полосы». Фото: канал ТНТ
Еще одна героиня «Вампиров средней полосы», Ольга Анваровна (Ольга Медынич) – прирожденная актриса с манерами аристократки. И кажется, что она самая классическая вампирша среди всех персонажей. Прямо
как у Брэма Стокера! Аристократический титул у Ольги - настоящий, как и у многих вурдалаков, начиная с «Дракулы». Одевается девушка тоже в духе готических романов. Ведет себя соответствующе и чуть напоминает холодную героиню Катрин Денев из «Голода». С точки зрения любвеобильности она такая же.
А вот совсем необычное для вампирской жизни событие - беременность Ольги Анваровны. В зарубежных историях про упырей подобное бывает крайне редко. Самый известный случай – рождение ребенка Беллы и Эдварда в «Сумерках», но там младенца-полукровку вынашивала живая девушка, а у нас самый настоящий вампир. И эта история посложнее будет!
Сила - в правде
Невиданное дело – вампирша с обостренным чувством справедливости. Но именно такова Аннушка (во втором сезоне ее играет Анастасия Стежко). Девушка служит в полиции, и из ее предыстории мы знаем, что героиня и до превращения в вампиршу стояла на страже закона. Свои суперспособности Аннушка использует не только на благо странной семейки, но и обычным людям помогает.
Единственная, с кем у Аннушки есть что-то общее, – Селин из «Другого мира» в исполнении Кейт Бекинсейл. Та тоже жила по правилам и верила в справедливость. Впрочем, иностранная вампирша – это скорее про добро с кулаками, а наша Аннушка привыкла применять на практике недюжинные интеллектуальные способности и смекалку. Качество, которого многим вампирам не хватает!
Реальный упырь
«Внучок» деда Славы - Женек - трагически погиб в первом сезоне (впрочем, Святослав Вернидубович старается что-то с этим сделать), но героя Глеба Калюжного просто нельзя не упомянуть. Именно на этом простом парне держится львиная доля юмора в сериале. Сценарист и шоураннер проекта Алексей Акимов не скрывает, что вдохновлялся комедией Тайки Вайтити «Реальные упыри».
Очевидно, что Женек со своим маленьким вампирским «трудовым стажем» напоминает Ника (Кори Гонсалес-Макуэр) из фильма Вайтити. Тот тоже плохо соображал, что творил, и на каждом углу рассказывал, как питается человеческой кровью. Наш Женек поумнее, он вел блог, а в остальное время доставлял родственникам и особенно деду Славе множество проблем, как и положено новобранцу.
И просто они – наши
Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
Как несложно убедиться, хоть и есть что-то общее с зарубежными коллегами, они все – большие индивидуалы. А самое главное – живут в наших российских реалиях. Не в средневековом замке на северо-западе Румынии или в собственном поместье в штате Луизиана, а в узнаваемом Смоленске.
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Жан лечит людей и проводит опыты в обычной больнице. Аннушка уводит нарушителей спокойствия в отделение полиции. А дед Слава крутит песни Валерия Леонтьева и покупает себе гроб на распродаже для ветеранов труда. Так что наши вампиры какие-то знакомые и даже… родные!
Не пропустите – новый сезон можно будет посмотреть на ТНТ уже 6 марта!