Какой провал Махидевран многие зрители «Великолепного века» не заметили

Создатели «Великолепного века» допустили еще один грубый ляп, который обсуждают историки. На этот раз провал касается Махидевран.
В фильме мы видим, что у женщины прекрасный маникюр. Но в реальной жизни такого быть не могло. Да, наложницы султана обязаны были следить за своей внешностью, но ногтевое искусство появилось гораздо позже.
В «Великолепном веке» Махидевран демонстрирует аккуратно подпиленные ногти, в народе это называют французским маникюром.
Такой ляп, конечно же, не остался незамеченным.
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