Сколько доноров нужно для счастья: вышел трейлер второго сезона сериала «Почка»

28 февраля онлайн-кинотеатр Kion опубликовал трейлер второго сезона комедийного сериала «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Новые серии выйдут уже 8 марта.
По сюжету всегда идущая напролом главная героиня, получив долгожданную донорскую почку, «прицепом» захватила еще неведомую ей болезнь — любовь. Ради объекта своей страсти она готова выбивать ногой любые двери, вот только мужчине чувства бывшей эгоистки абсолютно не нужны.
«В новом сезоне мы увидим, как законченная эгоистка Наташа Кустова пытается справиться с совершенно непонятными для нее чувствами, которые она считает чуть ли не болезнью. В присущей ей манере «упал — отжался», она пытается заставить другого человека ответить ей взаимностью. Только пройдя большой путь, она начинает подозревать, что в мире чувств все устроено немного сложнее и не зависит от ее желания. Ну и, как всегда, преследуя совершенно эгоистические цели, героиня умудряется совершить кучу добра», — говорит креативный продюсер Kion Наташа Исакова.
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И просто на заметку: если в первом сезоне героиня остервенело искала одну единственную почку, то во втором ей уже нужно 70 донорских органов. Отсчет почек начнется с 8 марта.