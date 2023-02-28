Сколько доноров нужно для счастья: вышел трейлер второго сезона сериала «Почка»

«В новом сезоне мы увидим, как законченная эгоистка Наташа Кустова пытается справиться с совершенно непонятными для нее чувствами, которые она считает чуть ли не болезнью. В присущей ей манере «упал — отжался», она пытается заставить другого человека ответить ей взаимностью. Только пройдя большой путь, она начинает подозревать, что в мире чувств все устроено немного сложнее и не зависит от ее желания. Ну и, как всегда, преследуя совершенно эгоистические цели, героиня умудряется совершить кучу добра», — говорит креативный продюсер Kion Наташа Исакова.