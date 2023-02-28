«Ай эм бэк, бэйби!»: Арнольд Шварценеггер снялся в своем первом сериале

Когда-то он обещал вернуться. И вот он вернулся, бэйби.

Netflix выпустил тизер своего нового сериала Fubar с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Мало того, что «железному Арни» уже 75 лет, так это еще его первый сериал — в своей карьере актер снимался только в полнометражных фильмах.

По сюжету оперативник ЦРУ на грани выхода на пенсию узнает страшную семейную тайну и вынужден снова вернуться «в поле» ради последнего особо важного задания. Картина объединит тему семьи с глобальными шпионскими играми, экшеном и юмором.