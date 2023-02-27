Грубый ляп в «Великолепном веке»: Ибрагим никогда не был женат на Хатидже

События в популярном турецком сериале «Великолепный век» не всегда совпадали с реальной историей. Иногда киношники делали ляпы в мелочах и предметах, а иногда приписывали персонажам то, чего никогда не могло случиться.

Например, взять великого визиря Ибрагима-пашу. В фильме он женился на сестре султана Сулеймана Хатидже и у них родились двое детей.

На самом же деле эти два человека никогда не были женаты. Супругой визиря была Мухсине-хатун — дочь сестры бывшей хозяйки Ибрагима и внучка Михалоглу Искендер-паши.

Сулейман настолько любил своего друга, что закатил ему свадьбу на две недели. Гуляли всей столицей.

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